Tangen sier oljefondet vil diskutere faktasjekk med Meta

Oljefondet eier 1,18 prosent av Meta Platforms, selskapet bak Facebook og Instagram, ifølge oljefondets egen oversikt.

– Det er en av tingene som vi typisk vil diskutere med dem, fordi det står i våre forventningsdokumenter. Det er viktig å gjøre disse tingene, sier Tangen i et intervju med nyhetsbyrået Reuters torsdag.

Meta-sjef Mark Zuckerberg kunngjorde nylig at selskapet ikke lenger vil la uavhengige eksperter faktasjekke Facebook-innlegg, men i stedet la brukere merke innlegg hvis de mener de mangler kontekst. Avgjørelsen blir av kritikere ansett som et knefall for Donald Trump, like før han ble innsatt som president.

Meta har også fjernet restriksjoner på diskusjoner om blant annet innvandring.

Fest og begravelse

I intervjuet sier Tangen at europeiske og amerikanske næringslivsledere reagerer svært forskjellig på at Trump er blitt president igjen.

– Når du møter amerikanere, er det full fest. Når du møter europeerne, er det som en begravelse, sier han.

Over halvparten av oljefondet er investert i USA, og han sa tidligere i uken til NRK at Trumps tiltak vil føre til større økonomisk vekst, og at det på kort sikt er positivt for aksjemarkedet.

Misliker klimakutt

Tangen er også positiv til det han sier er et europeisk fokus på å minske reguleringer, slik at det blir mulig å etablere større aktører som kan konkurrere med amerikanske selskaper.

Han tar imidlertid avstand fra kutt i klimainnsatsen og stans i mangfold- og inkluderingsarbeidet – noe Trump har vedtatt i sine første dager som president.

– De langsiktige effektene kommer til å være negative, sier Tangen til Reuters.

(©NTB)