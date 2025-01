Russland svarer etter Trump-talen – enige om atomvåpen

Russland har uttalt seg etter USAs president Donald Trumps tale i Davos.

«Jeg ønsker virkelig å møte president Putin snart for å få slutt på krigen», sa Trump til World Economic Forum via video, ifølge Reuters.

Trump uttalte at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er klar til å forhandle med Russland. Kreml svarer at Zelenskyj ikke kan være klar fordi han har undertegnet et dekret – en offisiell ordre – som forbyr ham fra å forhandle med Russland, skriver Walter Bloomberg på X.

Snart forhandlinger?

USAs president delte også ideen om at lavere oljepris kan bidra til å avslutte krigen i Ukraina. Dette avviser Kreml, som mener konflikten først og fremst handler om nasjonal sikkerhet, ikke olje eller økonomiske faktorer.

Om atomvåpen sa Trump:

«Vi ønsker å se atomnedrustning ... og jeg kan si til dere at president Putin virkelig likte ideen om å kutte kraftig i atomkraften. Og jeg tror resten av verden ville fulgt etter, og Kina ville også blitt med.»

Kreml kommenterer i kjølvannet at Putin har signalisert at han ønsker å gjenoppta forhandlingene om nedrustning så snart som mulig, ifølge Walter Bloomberg.