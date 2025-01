Håndverkere dømt til fengsel for skattesvik – omsatte 8 millioner svart

Faren er dømt til fengsel i to år, mens sønnen er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Begge har anket dommen.

Mennene utførte maleroppdrag flere steder på Østlandet i 2020 og 2021, gjennom to enkeltpersonforetak som var registrerte på to av den ene mannens døtre. De fungerte som stråpersoner.

– Samlet sørget faren og sønnen for at omsetningen fra maleroppdragene på over 8 millioner kroner som ikke ble oppgitt til skattemyndighetene, skriver Økokrim.

Faren og sønnen er også idømt inndragning av kontanter, en bil og flere Rolex-klokker. Det totale beløpet på inndragningene er over 4 millioner kroner.

– De domfelte har hatt et høyt forbruk på tross av at de aldri har oppgitt verken inntekter eller formue til det offentlige, skriver Økokrim.

Mennene skaffet kunder gjennom oppsøkende virksomhet og anbudstjenester, og mange av disse oppfattet foretakene som seriøse. De skal ha blitt fakturert merverdiavgift og betalt via bank.

– Saken viser hvor vanskelig det er for kunder å oppdage useriøse aktører i markedet, sier politiadvokat Maja Salhus Røed i Økokrim, som var aktor i saken.

(©NTB)