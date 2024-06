Shippingselskapet rapporterte et resultat etter skatt på 2,1 millioner dollar, en nedgang fra 22,7 millioner i samme periode i fjor. Til tross for en nedgang i inntektene, har Diana Shipping kunngjort et utbytte på 0,075 dollar per aksje for første kvartal 2024.

Omsetningen i første kvartal 2024 lå på 57,6 millioner dollar, mot 72,6 millioner dollar i samme periode året før.

Diana Shipping opererer en flåte med 40 tørrbulkskip i alle størrelser, inkludert 9 Capesize skip.

Det greske rederiet er notert på New York-børsen. Aksjen er ned 3 prosent tirsdag og har falt nesten 20 prosent på et år. Dette til tross for at tørrbulkmarkedet har vist styrke det siste halvåret.