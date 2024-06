Sjefen i John Fredriksens Golden Ocean, Lars-Christian Svensen, trekker seg fra stillingen.

Årsaken skal ifølge en børsmelding onsdag være at han ønsker å søke nye muligheter.

Det har ikke lykkes Finansavisen å få noen kommentar fra Svensen.

Styret har utnevnt finansdirektør Peder Simonsen som midlertidig adm. direktør i Golden Ocean Management, samtidig som han fortsetter som finansdirektør.

Svensen vil ifølge meldingen være tilgjengelig for selskapet frem til 1. september.

– Jeg vil takke Lars-Christian for hans verdifulle bidrag til selskapet, og ønsker ham alt godt for fremtiden, sier styreleder i Golden Ocean, Ola Lorentzon, i meldingen.

Kom fra Western Bulk

Lars-Christian Svensen begynte i Fredriksen-gruppen mot slutten av 2020, da han overtok jobben som kommersiell sjef i driftsselskapet. Gjennom Hemen Holding eier John Fredriksen 39,6 prosent av aksjene i det børsnoterte tørrlastrederiet.

For et knapt år siden ble han konstituert som adm. direktør i forbindelse med at Ulrik Uhrenfeldt Andersen gikk av etter tre år i stillingen. I januar i år ble Svensen fast ansatt i jobben.



Han kom til Fredriksen-gruppen og Golden Ocean Group fra tørrlastoperatøren Western Bulk. Tidligere har han vært analytiker i Petredec og skipsmegler hos Cmarine Services i Singapore.

Solgte aksjer

I mars solgte Svensen 200.000 Golden Ocean Group-aksjer for 26,92 millioner kroner.

Mesteparten var ren gevinst, ettersom han umiddelbart før salget hadde erklært en opsjon på 200.000 aksjer. Prisen var i underkant av 3 millioner kroner.

Opsjonene utløp høsten 2025 og hadde i utgangspunktet en pris på 5,72 dollar pr. stykk. Men den skulle nedjusteres i takt med utbyttebetalingene i selskapet siden utstedelsen fant sted. I mars var opsjonsprisen kommet ned i 0,92 dollar.

Da Svensen fikk tildelt opsjonene i november for tre og et halvt år siden, sto Golden Ocean-aksjen i 37,86 kroner. Siden har den steget med 309 prosent. Onsdag formiddag ble tørrlastaksjen omsatt for 154,75 kroner.