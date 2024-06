Studien er gjennomført av energiinstituttet ved University College London og Kühne Climate Center, som en del av deres evaluering av påvirkningen overgangen til et nullutslippssamfunn vil ha på transport- og logistikksektoren. Studien tar utgangspunktet i at verden følger målene fastsatt i Paris-avtalen fra 2015, der global oppvarming skal reduseres til 1,5 grader i 2050.

Ifølge forskerne, vil shippingsegmentene som transporterer fossilt drivstoff rammes hardt dersom forbruket av olje og gass faller i takt med målene fastsatt. Denne sektoren utgjør rundt en tredjedel av den totale flåten i dag, og inkluderer oljetankere og gasstankere, både LNG- og LPG-skip.

Fraværet av etterspørselen for drivstoff vil gjøre at rundt 30 prosent av flåten, verdt opptil 108 milliarder dollar, vil være uten oppdrag i 2030, ifølge forskerne. Med økt nybygging vil dette tallet stige ytterligere. Forskerne presiserer imidlertid at dette trolig vil føre til redusert aktivitet hos de fleste skipene fremover at en tredjedel av flåten legges opp. Videre vil mange eiere velge å skrape skip for å unngå tap.

I et Business-as-usual-scenario, vil olje- og gasstankere vil tape rundt 215 milliarder dollar frem mot 2050. Dette tilsvarer rundt 32 prosent av forventet profitt. Den betydelig mindre flåten av LNG- og LPG-skip vil rammes harderst, med tap på mellom 104 og 158 milliarder dollar. Oljetankflåten vil tape mellom 59 og 107 milliarder dollar.

Også tørrbulk vil rammes, i form av lavere fraktvolumer for kull. Dette er i dag den tørrvaren som det fraktes mest av, men vekst i andre råvarer vil kompensere for bortfallet i stor nok grad til at nedsiden er begrenset. Her vil flåtevekst være nødvendig for å opprettholde effektivitet i sektoren.