Svensen tar tørrlast hos Trøim

Lars-Christian Svensen blir kommersiell direktør i managementselskapet 2020 Bulkers Management og tørrlastrederiet Himalaya Shipping fra 1. september 2024. Det fremgår av en børsmelding tirsdag morgen.

Tidligere har han hatt direktørroller i Western Bulk Chartering og vært analytiker i Petredec og skipsmegler hos Cmarine Services i Singapore.

Fra 2020 til 2024 fungerte han som kommersiell direktør og adm. direktør i John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group.



I april 2025 vil Svensen videre overta som adm. direktør i 2020 Bulkers Management og fungerende adm. direktør i Himalaya Shipping.

– Jeg er svært glad for å bli med i 2020 Bulkers og Himalaya Shipping, to av de mest moderne Newcastlemax-eierne i verden. Med den mest effektive flåten i dette segmentet, har selskapene en strategisk fordel som jeg håper å videreutvikle i min nye rolle, sier Lars-Christian Svensen.

Billung pensjoneres

Dette vil sammenfalle med at nåværende adm. direktør, Herman Billung, når pensjonsalderen på 67 år. Etter han går av med pensjon vil Billung tiltre i en rolle som spesialrådgiver for styret og ledelsen i selskapene.

– Etter mer enn 35 år i tørrbulkindustrien er det viktig for meg å forlate roret med en etterfølgelsesplan som gagner våre aksjonærer på best mulig måte. Jeg håper at min erfaring og nettverk vil bidra positivt i min nye rolle som seniorrådgiver, sier Herman Billung.

Herman Billung overtok den daglige ledelsen av tørrlastrederiene Himalaya Shipping og 2020 Bulkers i februar 2022.



GÅR AV: Herman Billung vil gå av med pensjon neste år. FOTO: Eivind Yggeseth

Billung har lang fartstid i internasjonal shipping, og var blant annet adm. direktør i managementselskapet for John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group fra 2005 til 2016, før han grunnla Songa Bulk med skipsreder Arne Blystad på eiersiden samme år.