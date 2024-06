Capesizeratene faller nesten syv prosent

Tirsdag faller capesizeratene 6,7 prosent til 23.100 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Panamaxratene stiger 1,1 prosent til 15.900 dollar mens supramaxratene stiger 0,3 prosent til 13.800 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene falt 1,9 prosent, mens de er ned 15,4 prosent i løpet av den siste måneden.

Våpenhvile

Ifølge Reuters skal Hamas-representanten Sami Abu Zuhri ha sagt at de godtar våpenhvile-resolusjonen som er vedtatt i FNs sikkerhetsråd.

«USAs utenriksminister Anthony Blinken har kalt dette et «håpefullt tegn», men understreket behovet for at Hamas-ledelsen inne i Gaza bekrefter holdningen. En våpenhvile vil kanskje ikke stoppe Houthi-angrepene på handelsskip utenfor Jemen, men hvis den gjør det, kan flere skipssegmenter bli påvirket», skriver Clarksons i en rapport.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 5,1 prosent, 2020 Bulkers er ned 2,8 prosent, Belships faller 3,1 prosent mens Jinhui Shipping er ned 9,1 prosent.

Baltic Dry ned 2,8 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 2,8 prosent til 1.831 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng. Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.