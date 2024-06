Mer om fundamentet for hovedindeksen og de viktige nivåene på Oslo Børs i faktaboksen i bunnen av artikkelen.

Trendbrudd i Brent-oljen

Forrige søndag gjorde vi oppmerksom på at for å signalisere en vending opp for Brent-oljen måtte RSI bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI-chartet. Brudd på den fallende trendlinjen og 50-nivået ville signalisere økende stigningstakt og åpne for en korreksjon opp igjen i hovedchartet.

Den fallende trendlinjen ble brutt mandag og 50-nivået ble punktert. RSI holdet seg over 50-nivået og etablerer RSI seg over det nivået nå, vil det signalisere økende stigningstakt og åpne for videre oppgang i hovedchartet.

BRENT: Chart: Tradingview / Finansavisen

På oversiden er det teknisk motstand på 83,40-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt. Disse ble testet mot slutten av uken, men må også brytes for å åpne opp for videre oppgang mot 84 dollar, og kanskje 85 dollar og 87 dollar igjen.

Ved eventuelle korreksjoner ned igjen i RSI-chartet og hovedchartet, er det teknisk støtte på 81,45-nivået og på 80,0-nivået. Under det nivået er det lite teknisk støtte før ned mot bunnen fra 4. juni på rundt 77 dollar.

10-årsrenten rett ned igjen

Etter å ha korrigert ned fra 4,739 prosent 25. april, til 4,275 prosent og brutt den stigende sekundætrenden mandag 3. juni og 200 dagers glidende gjennomsnitt påfølgende onsdag, snudde den amerikanske 10-årsrenten rett opp igjen og stanget opp i den tekniske motstanden på 4,43-nivået forrige fredag.

Det var også i tråd med teorien, som tilsier at bunnlinjen i den brutte trenden skal testes før den videre retningen kunne stakes ut.

10-ÅRSRENTEN USA: Chart: Tradingview / Finansavisen

Etter testingen av bunnlinjen i den brutte trenden snudde renten ned igjen og brøt den tekniske støtten på 4,33-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Det åpnet for fall mot på 4,25-nivået og bunnen i den nye, fallende trenden som var antydet.

Bunnen ble punktert torsdag og fredag falt renten gjennom neste tekniske støtte på 4,22-nivået.

Hva nå?

Det er fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet og RSI snudde rett ned igjen etter å ha punktert 50-nivået i RSI-chartet mandag. Positive undertoner er blitt brutt i tur og orden, og brytes også den nåværende, kan det åpne for videre fall i begge chartene.

Det er imidlertid også rom for oppgang i begge chartene, men så lenge de fallende trendlinjene i toppen fortsetter, kan de bli forbigående. Det er i så fall teknisk motstand i hovedchartet på 4,33-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt. Disse må brytes for å åpne for oppgang mot 4,45- og kanskje toppen i den fallende trenden.

Den norske 10-årsrenten har også snudd ned, brutt den stigende trenden og utviklet en fallende sekundærtrend. Utviklingen ligner på den i den amerikanske 10-årsrenten, med fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet, testing av den positive undertonen i RSI-chartet og fall til bunnen i den fallende trenden i hovedchartet.

10-ÅRSRENTEN NORGE: Den lange, norske renten har brutt den stigende trenden og utviklet en fallende trend. Chart: Tradingview / Finansavisen

Shippingaksjer falt tungt

Etter å ha vært til dels kraftig overkjøpt gjennom hele mai, har shippingsindeksen på Oslo Børs falt 10 prosent i juni og 11,2 prosent fra all-time high intradag 31. mai. Sist uke var nedgangen på 6,1 prosent.

Forrige søndag gjorde vi oppmerksom på at de to bilfraktaksjene Wallenius Wilhelmsen og Høegh Autoliners befant seg i farlig teknisk farvann. De to aksjene fortsatte ned heholdsvis over 9 prosent og knappe 5 prosent siste uke, og har dermed falt henholdsvis 19,3 og 15,7 prosent fra sine all-time highs.

I tillegg til Wallenius Wilhelmsen og Høegh Autoliners har også mange andre kjente shippingaksjer falt tungt. I tillegg til de to bilfraktaksjene har vi sett nærmere på Frontline , Hafnia , Okeanis Eco Tankers , Golden Ocean , Himalaya Shipping , Avance Gas og MPC Container Ships. Alle chart er utbyttejustert.

Wallenius Wilhelmsen-aksjen stupte videre sist uke. Som vi gjorde oppmerksom forrige søndag kunne et brudd på halslinjen (ble punktert fredag) åpne for et fall ned mot den tekniske støtten på 91-nivået. Fredag ble den tekniske støtten på 95-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt brutt og aksjen falt til 92,55 kroner på det laveste.

WALLENIUS WILHELMSEN: RSI stanget nesten ned i et oversolgt område under 70 i RSI-chartet fredag. Kan kan åpne for korreksjoner opp igjen. Chart: Tradingview / Finansavisen

Skulle dette utvikle seg til en enda større korreksjon, og den tekniske støtten på 91-nivået også blir brutt, kan det åpne for fall til bunnen i den stigende hovedtrenden og den tekniske støtten på 81,65-nivået.

På oversiden vil et nytt brudd på den tekniske motstanden på 95-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt kunne åpne for støt opp mot 99- og kanskje 103-nivået. Så lenge den fallende trendlinjen fortsetter kan en eventuell slik opptur bli forbigående. 50-nivået i RSI-chartet må trolig også brytes for å støtten en slik opptur.

Det er blitt utviklet fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet til Høegh Autoliners-aksjen og forrige torsdag ble den positive undertonen brutt. Forrige fredag ble også 50-nivået brutt. Det signaliserte lavere stigningstakt og økte sannsynligheten for en større korreksjon i hovedchartet.

HØEGH AUTOLINERS: De fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet har dominert en stund allerede. Nå er også den positive undertonen og 50-nivået brutt. Chart: Tradingview / Finansavisen

Aksjen punkterte den tekniske støtten på 111,40-nivået torsdag. Fredag ble det støttenivået også brutt, og aksjen sluttet markert under. Det er litt teknisk støtte rundt fredagens slutt, på 108-nivået. Brytes også den kan det åpne for videre fall ned mot 100-nivået og bunnen i den stigende trenden.

For å snu denne tendensen må RSI sette en ny bunn over den forrige, men akkurat nå kan det bli vanskelig siden RSI allerede kan være i ferd med å tangere bunnene fra mars. En positiv undertone gjennom bunnene fra mars og april er dessuten allerede brutt.

Det kan bety at eventuelle oppturer mot den tekniske støtten i området 111,4 til 114,4 kroner, og kanskje 120 kroner, kan bli forbigående.

Golden Ocean-aksjen brøt den stigende trenden og den tekniske støtten på 140-nivået. Den tekniske støtten på 137,30-nivået ble også testet og punktert. Slutter aksjen under det nivået igjen, kan det åpne for videre fall mot neste tekniske støtte på 129-nivået. Brytes det nivået kan 200 dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske støtten på 120-nivået også bli testet.

GOLDEN OCEAN: Den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt den 22. mai. I forkant hadde det blitt utviklet fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet. Chart: Tradingview / Finansavisen

Det er etablert fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet og den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt i midten av mai. For å snu tendensen må det etableres stigende bunner i RSI-chartet over bunnen fra 21. juli 2023.

Trendbrudd i Himalaya Shipping-aksjen

Den siste toppen i RSI-chartet ble satt under den fra desember 2023. Sist uke ble også den positive undertonen og 50-nivået i RSI-chartet brutt. Det kan åpne for videre fall i begge chartene. Brudd på 90-nivået i hovedchartet kan åpne for fall mot den tekniske støtten på 85-nivået. Neste tekniske støtte under det nivået kommer ned mot 78,7-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt.

HIMALAYA SHIPPING: Den positive undertonen og 50-nivået i RSI-chartet ble brutt sist uke. Chart: Tradingview / Finansavisen

For å snu denne tendensen i Himalaya Shipping-aksjen må det settes en ny, markert bunn over den fra august 2023. I tillegg må RSI snu opp igjen og bryte 50-nivået. Det er ikke sikkert det skjer før aksjen har testes 200 dagers glidende gjennomsnitt.

MPC Container Ships-aksjen rett ned

MPCC-aksjen falt 10,7 prosent sist uke og er da ned 15,2 prosent fra all-time intradag den 6. juni på 23,53 kroner. Samtidig med at aksjen toppet ut ble det etablert en fallende trendlinje i toppen av RSI-chartet. Fredag ble også 50-nivået i RSI-chartet brutt. Det signaliserte lavere stigningstakt på sikt.

MPC CONTAINER SHIPS: Hvis aksjen er i ferd med å utvikle en vendepunktsformasjon, kan brudd på 19-nivået i løpet av sommeren åpen for fall mot 15 kroner og 200 dagers glidende gjennomsnitt Chart: Tradingview / Finansavisen

Det er fremdeles en positiv undertone i RSI-chartet. Gitt at den fortsetter kan et eventuelt fall ned mot den tekniske støtten i området fra 19 og ned mot 17 kroner bli forbigående. Brytes den positive undertonen i RSI-chartet, kan det åpen for videre fall i begge chartene. Da kan 200 dagers glidende gjennomsnitt også komme innen rekkevidde i området rundt 15 kroner - ned 36 prosent fra all-time high.

Tankaksjene falt tungt

Frontline-aksjen falt 7,4 prosent, Okeanis-aksjen falt 8,4 prosent og Hafnia-aksjen falt 9,8 prosent sist uke. Alle tre har også brutt den positive undertonen og 50-nivået i RSI-chartet. Og det har skjedd etter at det er satt lavere topper i RSI-chartet.

Det kan ikke utelukkes at alle tre aksjene skal ned og testet bunnen i den stigende trenden. Med det kraftige fallet de siste ukene, og RSI ned mot et oversolgt område (de er ikke helt der ennå), kan det imidlertid også være rom for korreksjoner opp kommende uke.

Okeanis-aksjen testet den tekniske støtten på 326,50-nivået fredag. brudd ned kan åpne for fall mot 319- og 312-nivået, og kanskje bunnen i trenden rundt 200 dagers glidende gjennomsnitt i underkant av de tekniske støtten på 312-nivået.

OKEANIS ECO TANKERS: Aksjen testet den tekniske støtten på 326,50-nivået fredag Chart: Tradingview / Finansavisen

For snu tendensen og berge den stigende trenden må det settes en markert bunn i RSI-chartet over den fra 30. november 2023. Det må følges opp med stigende bunner og brudd på 50-nivået.

Hafnia-Aksjen brøt den tekniske støtten i underkant av 81 kroner fredag. Det er litt teknisk støtte rundt fredagens slutt. Neste tekniske støtte kommer på 75-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Nedturen er kommet i etterkant av at det ble satt en topp under den foregående i RSI-chartet. Bruddet på 50-nivået og de positive undertonen har økt sannsynligheten for at fallet kan fortsette i hovedchartet.

HAFNIA: Etter et så kraftig fall, og med RSI ned mot et oversolgt område (er ikke der helt ennå), kan det også være rom for korreksjoner opp, kanskje mot 85-nivået. Chart: Tradingview / Finansavisen

Etter et så kraftig fall, og med RSI ned mot et oversolgt område (er ikke der helt ennå), kan det også være rom for korreksjoner opp, kanskje mot 85-nivået. For å snu tendensen, og redde de stigende trenden, må det snart begynne å settes stigende bunner i RSI-chartet.

Den positive undertonen og 50-nivået i RSI-chartet ble brutt i forrige uke og dermed var det duket for videre fall sist uke for Frontline-aksjen. Aksjen punkterte den tekniske støtten på 258-nivået torsdag, men hentet seg litt inn fredag. Brudd på 258-nivået kan åpne for videre fall mot neste tekniske støtte på 243-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt. Skulle det nivået bli brutt kommer neste tekniske støtte på 220-nivået, 208-nivået og bunnen i den stigende hovedtrenden.

FRONTLINE: Den positive undertonen og 50-nivået i RSI-chartet ble brutt i forrige uke og dermed var det duket for videre fall sist uke. Chart: Tradingview / Finansavisen

Etter et fall på over 15 prosent fra toppen, kan det være rom for korreksjoner opp igjen. I så fall er det teknisk motstand på 280-nivået og 289-nivået. Disse må i så fall brytes på stigende omsetning for å åpne for videre oppgang mot årets høyeste på 306,30 kroner fra 22. mai.

Avance Gas-aksjen rett ned

Avance Gas-aksjen falt 12,1 prosent sist uke og har da falt 20,8 prosent så langt i juni. Den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt 5. juni og siden det har aksjen falt videre og brutt litt teknisk støtte i underkant av 172-nivået.

RSI har også falt under 50-nivået og med det varslet lavere stigningstakt. Det kan ha åpnet for videre fall i begge chartene på sikt.

AVANCE GAS: Den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt 5. juni. Siden det har aksjen falt over 15 prosent. Chart: Tradingview / Finansavisen

Etter et så kraftig fall på relativt kort tid, kan det være rom for korreksjoner opp igjen. I så fall kommer første tekniske motstand opp mot 172-nivået. Den må brytes på stigende omsetning for å åpne for videre oppgang mot 180-nivået og kanskje all-time high igjen.

For å snu tendensen må det nå settes en bunn i RSI-chartet over den fra 5. februar 2024, men det er ikke sikkert det kan hindre at aksjen faller videre mot den tekniske støtten på 142-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Det er heller ikke sikkert at det i så fall kan stoppe fallet før aksjen er tilbake mot bunnen i den stigende hovedtrenden i området ned mot 115 kroner.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.