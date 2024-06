Ny sjef i Western Bulk Chartering

Western Bulk Chartering har ansatt Torbjørn Gjervik som ny adm. direktør med virkning fra 1. september 2024.

Gjervik har hatt flere lederstillinger i Western Bulks globale nettverk, inkludert en syvårsperiode i Singapore hvor han også fungerte som adm. direktør.

Har gått hele veien

– Det er veldig gøy å lande en intern kandidat som startet som trainee og har gått hele stigen til CEO. Vi har kjørt en omfattende prosess, inklusive med eksterne kandidater, og vi er glade for å lande Torbjørn, sier Ørjan Svanevik til Finansavisen.

– Han kjenner selskapet fra A til Å, har lang internasjonal erfaring, og er plug-and-play for å få ut potensialet til selskapet. Western Bulk går spennende år i møte med et toppmannskap på plass. Det her er en bra dag for Western Bulk, understreker Svanevik.

I begynnelsen av mars 2024 ble styremedlem Ørjan Svanevik ansatt som midlertidig adm. direktør i Western Bulk Chartering. Han går nå tilbake til jobben som styremedlem.