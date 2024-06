Gir 1,2 milliarder kroner til grønne skip

Enova har nå gjennomført en rekordstor tildeling innenfor maritim transport. I en melding fra Enova fremgår det at ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy støttes i denne søknadsrunden, til et samlet beløp på over 1,2 milliarder kroner.

De innstilte selskapene er Høegh Autoliners og Amon Gas (ammoniakk) og Maris Fiducia, Møre Sjø, Napier og Halten Bulk (hydrogen).



Rekordstor tildeling

– Klimaomstilling i skipsfarten er helt nødvendig for at vi skal klare å nå klimamålene våre. Det er mange utfordringer knyttet til omstillingen, men dagens rekordstore tildeling er et stort steg i riktig retning. Det er veldig positivt å se at Enova kan spille en viktig rolle for omstillingen av skipsfarten. Jeg gleder meg til å se hva næringen kan få til fremover, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Formålet med støtteprogrammene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål. For å lykkes med dette må også prisen på hydrogen og ammoniakk bli konkurransedyktig med fossilt drivstoff, noe Enovas støtteprogrammer for produksjon og infrastruktur vil bidra til.

Nullutslippstransport til sjøs

– Enova skal bidra til å få på plass et velfungerende første marked for nullutslippstransport til sjøs. Gjennom støtten til disse fartøyene etablerer vi nå en etterspørsel etter drivstoffene. Programmet må derfor sees i sammenheng med kommende støtte også til hydrogenproduksjon og ammoniakkbunkring, og totalt snakker vi nå omstilling i en helt annen skala enn før, sier Enova-sjef Nakstad i en melding.

Programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» ble lansert i desember 2023, og hadde søknadsfrist 22. mars 2024. Formålet med programmene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål.