MPC Container Ships kjøper to skip – sikrer milliardkontrakter

Containerrederiet MPC Container Ships har gått til innkjøp av to containerskip og sikrer kjempekontrakter.

Det opplyser selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

Skipene, begge med en lastekapasitet på 3.500 TEU, er ventet å bli levert i tredje kvartal og koster totalt 47.25 millioner dollar - rett i underkant av 500 millioner kroner i dagens vekslingskurs.

Fartøyene vil ved levering påbegynne en treårig timecharter-kontrakt med et ledende rederi. Kontrakten er forventet å generere samlede inntekter på 55 millioner dollar over perioden. Dette sikrer at kontraktsprisen for de to nye skipene er dekket fullt ut av tilsvarende EBITDA og gjenvinningsverdi ved slutten av befraktningsperioden.

Milliardkontrakter

Rederiet har i tillegg inngått ti nye kontrakter om utleie av skip, til det som omtales som «attraktive rater». Kontraktene er i gjennomsnitt fast seks måneder i forveien og vil bli levert i løpet av fjerde kvartal 2024 og første kvartal 2025.

De nye kontraktene, inkludert de nyervervede skipene, er ventet å bidra med 155-195 millioner dollar på selskapets ordrereserve og vil øke kontraktsdekningen til 90 prosent av gjenværende dager i 2024, 64 prosent i 2025 og 34 prosent i 2026, skriver MPC Container Ships.