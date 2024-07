Kristian Jebsen-familien selger deler av sine aksjer i bulkrederiet Gearbulk til japanske Mitsui O.S.K Lines (MOL). Etter transaksjonen eier MOL 72 prosent av selskapet mens Jebsen-familien beholder en eierandel på 28 prosent. Kristian Jebsen blir sittende som styreformann og adm. direktør i Gearbulk.

—MOL har lang industriell erfaring og finansiell styrke, som vil være nøkkelen til Gearbulks videre suksess. Transaksjonen vil styrke Gearbulk ved å øke selskapets finansielle kapasitet, og styrke forpliktelsen til G2 Ocean, et joint venture mellom Gearbulk og Grieg Maritime Group som opererer en flåte på over 120 skip, heter det i en pressemelding.

Selskapets drift vil ifølge pressemeldingen ikke bli påvirket av transaksjonen, og relasjoner med kunder og andre interessenter vil fortsette som før. Gearbulk Holding vil fortsatt være stasjonert i Sveits, mens Gearbulk Shipowning vil flyttes fra Bermuda til Bergen.

—Jeg er glad for at MOL har forpliktet seg til å fortsette å investere i og utvikle Gearbulk som majoritetseier. De kjenner virksomheten godt som aksjonær i over 30 år, og anerkjenner Gearbulks sterke markedsposisjon og konsepter, sier adm. direktør og styreformann i Gearbulk, Kristian Jebsen.

Utmerket samarbeid

—Vi har hatt et utmerket samarbeid med Kristian Jebsen i mange år, og vi er glade og takknemlige for at hans erfaring og ekspertise fortsatt vil være tilgjengelig for Gearbulk og G2 Ocean. Vi vet at Jebsen har vært forpliktet til å sikre et langsiktig og sterkt eierskap i Gearbulk, og vi vil gjøre vårt ytterste for å videreutvikle selskapets sterke internasjonale posisjon, sier MOL-topp Toshinobu Shinoda.

MOL er et av verdens største shippingselskaper med en flåte på over 870 skip. Flåten inkluderer blant annet containerskip, bilskip, råolje- og kjemikalietankere, gasstankere og bulkskip. Selskapet er notert på Tokyo-børsen.

MOL har eid 49 prosent av aksjene i Gearbulk siden 2009. Da kjøpte det seg opp etter å ha sittet med 40 prosent siden 1991.