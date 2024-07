Rederi kjøper to skip og utvider nybyggingsprogram

Belships har onsdag ettermiddag meldt om flåteendringer. Rederiet har utøvd en kjøpsopsjon på et Ultramax bulkskip. Belships har også kjøpt en Ultramax og gitt en oppdatering på salget av to Supramax-skip som tidligere kommunisert.

Selskapet har utøvd kjøpsopsjonen på skipet «BELMAR», som Belships har leid siden 2021. Kjøpesummen er 25,5 millioner dollar. Ifølge børsmeldingen vil skipet bli overtatt i fjerde kvartal i år. Finansieringen skjer via selskapets tilgjengelige kontanter.

Det andre skipet er en nybygd japansk Supramax, som rommer 64 000 dwt (dødvekttonn). Kjøpesummen er 41 millioner dollar, og det skal leveres i første kvartal 2025. Finansieringen skjer med 60 prosent lån og 40 prosent fra selskapets disponible kontanter.

Salget av Supramax-skipene «BELFRIEND» og «BELTIDE» forventes å bli overlevert i tredje kvartal 2024. Skipene er uten gjeld og vil gi 56,6 millioner dollar i kassen til Belships.

Nybyggingsprogrammet har også blitt utvidet - to nye 64 000 dwt Ultramax bulkskip skal leveres i 2027 og 2028. Belships er ikke pålagt å betale forskudd for disse fartøyene, og har nå totalt 12 nybygg under bygging ved japanske verft med levering mellom 2024 og 2028. Alle skip er 100 prosent finansiert gjennom leieavtaler for 7 til 10 år med kjøpsopsjoner. Dermed kreves det ingen egenkapital fra Belships sin lomme, og det vil ikke ha noen innvirkning på kontantbeholdning og utbytter i byggeperioden, ifølge børsmeldingen.

«Disse oppkjøpene legger til en pipeline av vekst, og øker selskapets flåte og inntjeningspotensial med en tredjedel i løpet av de neste årene. Tilgang til fartøy og verft av høyeste kvalitet kombinert med finansiering er vår konkurransefordel, og vi er overbevist om at dette vil fortsette å skape verdier for selskapet og aksjonærene,» sa Lars Christian Skarsgård, adm. direktør i Belships ASA.