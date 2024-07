Höegh sikret milliardkontrakt

Höegh Autoliners har sikret en ny femårs kontrakt med en stor internasjonal bilprodusent, melder selskapet i en børsmelding torsdag.

Avtalen gjelder for transport av biler fra USA og Mexico til Midtøsten.

Höegh oppgir ikke hvor mye avtalen er verdt, annet enn at kontrakten har en totalverdi som overstiger 100 millioner, som tilsvarer 1,07 milliarder kroner.

– Vi er glade for å ha formalisert samarbeidet med en av våre viktigste kunder i form av en femårskontrakt for transport av deres gods fra USA og Mexico til Midtøsten. Å betjene våre strategiske kunder og allokere kapasitet til dem i våre systemer både fra Atlanteren og Asia er vår høyeste prioritet, sier adm. direktør Andreas Enger i Höegh Autoliners.

Enger legger til at Höegh Autoliners at transporten vil være mest mulig miljøvennlig, og at selskapet senere i år vil kunne tilby transport på den første av deres nye Aurora-klasse skip. Disse skipene skal visstnok være blant de største og mest karboneffektive biltransportskipene i bransjen, med over 50 prosent lavere utslipp enn standard PCTC-skip.