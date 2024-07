Trøim-rederi fyker opp etter kontrakt

Golar LNG har inngått en avtale med det latinamerikanske energiselskapet Pan American Energy (PAE) om utleie av sitt flytende LNG-fartøy, Golar FLNG Hilli, for en periode på 20 år i Argentina.

Fartøyet skal tappe inn i fra Vaca Muerta-skiferformasjonen i Neuquina-bassenget, verdens nest største skifergassressurser. Prosjektet er forventet å starte LNG-eksport innen 2027.

Golar-aksjen er opp rundt ni prosent til 34,20 dollar i førhandelen i New York. Tor Olav Trøim eier 3,57 prosent av aksjene.

Kapasiteten til fartøyet er på 2,45 millioner tonn pr. år, gitt en kapasitetsutnyttelse på 90 prosent.

Som del av avtalen vil Golar ha en 10 prosent eierandel i Southern Energy S.A., et dedikert joint venture med PAE, ansvarlig for kjøp av innenlandsk naturgass, drift, og salg og markedsføring av LNG-volumer fra Argentina.

Dette initiativet er tenkt å være den første fasen av et potensielt flerfartøyprosjekt, og det forventes at andre store naturgassprodusenter i Argentina vil slutte seg til.

– Vi er glade for å inngå et partnerskap med Pan American Energy, et av de ledende energiselskapene i Latin-Amerika. Prosjektet vil gi en internasjonal kanal for Argentinas store og attraktive naturgassreserver, og skape verdi for Argentina og dets gassinteressenter, skrev Karl Fredrik Staubo, adm. direktør i Golar.