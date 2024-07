Maersk-aksjen faller: Ekstremvær og forsinkelser

A.P. Moller-Maersk varslet mandag om ekstreme værforhold og stormflo som rammer den sørafrikanske kysten. Det forventes å forårsake fraktforsinkelser, ifølge Bloomberg.

Det har vært en økning i skip som bruker denne ruten for å unngå angrep i Rødehavet, særlig i containerfraktsegmentet, med omtrent 690 skip som for tiden seiler rundt Cape of Good Hope.

Det meldes om en intens kaldfront som bringer snø til noen områder av landet, som igjen fører til kraftige kystvinder, regn og bølger. Det sørafrikanske værinstituttet varslet søndag om at været kan skade infrastrukturen, og høyhastighetsvinder kan også gjøre det vanskelig for navigasjon i noen offshoreområder.

Forholdene «vil påvirke skipstrafikk og operasjoner» langs den sørafrikanske kysten de neste dagene, spesielt mellom Cape Town og Port Elizabeth, hvor den verste virkningen kan oppstå, sa Maersk i en uttalelse mandag. «Skip forventes å søke ly/endre kurs for å unngå de berørte områdene, vennligst forvent forsinkelser de neste dagene.»

Maersk-aksjen faller 4,6 prosent til 11,750 danske kroner i 11:55-tiden. MPC Container Ships er ned 2,8 prosent til 21,85 kroner på en rød Oslo Børs.