Capesizeratene har falt 20 prosent den siste uken

Tirsdag faller capesizeratene 4,8 prosent til 25.900 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Panamaxratene faller 1,0 prosent til 13.800 dollar mens supramaxratene er ned 0,1 prosent til 14.700 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene falt 19,8 prosent, mens de er opp 4,0 prosent i løpet av den siste måneden.

Gaza

«Som vi har sett tidligere i år så påvirker utviklingen i Israel-Gaza-krigen sentimentet for de fleste shipping-aksjene. I løpet av helgen dukket det opp nytt håp om en våpenhvile da Hamas avventer Israels svar på et våpenhvileforslag, etter å ha akseptert en viktig del av en amerikansk plan for å avslutte Gaza-krigen, ifølge Reuters. Som en konsekvens hadde de fleste shippingaksjene en rød dag i går», skriver Clarksons i en oppdatering.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 0,5 prosent, 2020 Bulkers er opp 0,1 prosent, Belships faller 0,4 prosent mens Jinhui Shipping er ned 1,6 prosent.

Baltic Dry ned 2,4 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 2,4 prosent til 1.894 poeng.

Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng. Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.