En gruppe europeiske nasjoner ledet av Storbritannia skal nå gå målrettet til verks for å redusere omfanget av den russiske skyggeflåten av tankskip. Det melder Bloomberg.

Planene, som skal vedtas torsdag, vil føre til økt informasjonsflyt om den russiske flåten. Formålet skal være å koordinere responser mot risikoen fra skipene og aktørene i skyggeflåten, og samarbeide med maritime parter for å redusere trusselen.

Ved å gjøre dette, skal landene sørge for at Russland vil streve med å hanke inn profitt fra sine oljeressurser for å finansiere krigen i Ukraina. Fra før er en rekke fartøy i flåten sanksjonert, i tillegg til rederier og oljeaktører. Dette fordi de har vært involvert i frakt av olje over det designerte pristaket på 60 dollar fatet.

Nasjonene som nå går sammen fremhever at trusselen fra skyggeflåten er betydelig for alle som benytter havet. Skyggeflåten består primært av gamle, rustne tankskip som var klare for skraphaugen før de fikk et nytt liv. De er ikke forsikret og eierne er som regel godt skjult gjennom stråselskaper.

Trolig vil samarbeidet føre til at flere tankskip sanksjoneres, ifølge en kilde. Allerede er rundt 50 tankskip sanksjonert av USA og Europa, og de fleste av disse har stanset all aktivitet.