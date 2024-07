BW LPG ser bedring fra fjoråret

BW LPG har i dag gitt en oppdatering om hvordan det gikk for BW Product Service-segmentet for andre kvartal.

«BW Produkt Tjenester gir kundene pålitelige, integrerte LPG leveringstjenester ved å kjøpe LPG og tilby det levert direkte til kjøpere og/eller mottakere. BW Produkt Tjenester er en divisjon av BW LPG, et LPG rederi notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange,» ifølge hjemmenettsidene.

Nettoresultatet havnet på om lag 16 millioner dollar for kvartalet, en nedgang fra 21 millioner i første kvartal, men en stor oppgang fra andre kvartal 2023 da selskapet satt igjen med et tap på 31 millioner dollar. Bruttoresultatet estimeres til 26 millioner dollar, ned fra 33 millioner i første kvartal.

Value at Risk (måltall som estimerer tapspotensialet og sannsynligheten for at tapet oppstår) snittet for andre kvartal var på omtrent fem millioner dollar, samme som forrige kvartal.

I første kvartal godkjente styret i BW Product Tjenester en kapitalnedsettelse på 30 millioner dollar som ble fullført i løpet av andre kvartal. Det resulterte i en bokført egenkapital på omtrent 68 millioner dollar for kvartalet som sluttet 30. juni, langt høyere enn egenkapitalen bokført i slutten av samme periode i fjor på 32,3 millioner.

Hele kvartalsrapporten vil komme 22. august 2024.