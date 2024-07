TGS sikrer Shell som kunde

TGS har kunngjort et samarbeid med Shell onsdag morgen, samt et dataoppkjøp for en havbunnsnode i Nord-Amerika.

Den ene avtalen er med Shell og strekker seg over fire år. Shell skal bruke TGS sin «Imaging AnyWare-programvaresuite» og skal ifølge børsmeldingen migrere fra deres nåværende interne programvare til TGS sin. «Valget av TGS' Imaging AnyWare representerer en betydelig bekreftelse på programvarens eksellense.»

Liz Sturman, VP Petroleum Engineering i Shell uttalte: «Vi valgte TGS Imaging AnyWare-programvaren på grunn av dens robuste ytelse og for å kunne berike denne teknologien med Shells kapasiteter.»

Det er ikke oppgitt noen estimat på hvor mye samarbeidet er verdt.

Den andre kontrakten er for et havbunnsnode (OBN) dataoppkjøp i Nord-Amerika. Kontrakten er på seks måneder pluss og er tildelt av en stor tilbakevendende kunde.

Prosjektet forventes å forbedre kundens seismiske dataoppkjøpsevner og legge til rette for mer informerte beslutninger.

«Dette initiativet demonstrerer den viktige rollen som OBN-oppkjøp spiller i å gi våre kunder overlegen seismiske data. Vi er glade for å fortsette våre anstrengelser i Nord-Amerika og ser frem til å støtte kundens behov med våre avanserte dataløsninger,» sa Kristian Johansen, adm. direktør i TGS.