Hafnia-skip står i brann

Saken oppdateres.

To oljetankskip har tatt fyr omtrent 55 kilometer nordøst for den singaporske øya Pedra Branca, opplyste Singapores sjøfarts- og havnemyndighet (MPA) fredag.

MPA ble varslet om en brann fredag ombord på både den Singapore-flaggede tankeren Hafnia Nile og den Sao Tome og Principe-flaggede tankeren Ceres I, heter det i en uttalelse.

Panamax-tankeren Hafnia Nile (IMO 9766217) fraktet nafta, ifølge skipssporingsdata fra Kpler og LSEG.

Klokken 11:45 oppdaterer Hafnia, det har vært en kollisjon, som forårsaket en brann området.

«Alle besetningsmedlemmer ombord på Hafnia Nile er trygt reddet. To sjøfolk har fått mindre skader, mens resten av besetningsmedlemmene er i god tilstand. Familien til besetningen er informert og blir jevnlig oppdatert om situasjonen. Det er ingen informasjon om forurensning.»

«Selskapets primære fokus nå er velferden til våre besetningsmedlemmer, samt å adressere enhver potensiell miljøpåvirkning som følge av denne hendelsen.»

Luftforsvaret i Singapore skriver at de har fraktet to stykker til sykehuset for videre medisinsk behandling.

Det var ikke umiddelbart klart hvilket drivstoff Ceres I (IMO 9229439) fraktet, ifølge Reuters. Tankeren er en svært stor råoljetanker (VLCC) og ble sist registrert som fraktende iransk råolje mellom mars og april, viste skipssporingsdata.

Havnemyndigheten har bedt passerende fartøy om å bistå i søket og redningen av mannskapet, mens et skip fra Singapores marine og et helikopter fra luftforsvaret gir assistanse. Et skip fra Singapores marine, RSS Supreme, var i området under hendelsen og gir hjelp, opplyste MPA. Et helikopter fra Singapores luftforsvar er også sendt ut og hjelper med evakueringen av mannskapet.

Ceres I-skipet har tidligere i år og i fjor fraktet last fra Iran og Venezuela, skriver Bloomberg. Skipet ble bygget i 2001, noe som betyr at det fortsatt er i bruk langt over det tidspunktet de fleste eiere ville vurderte å skrote et fartøy. «Protection and Indemnity» forsikringen er også ukjent. Nyhetsbyrået skriver at denne karakteristikken er vanlig for nesten alle mørk flåte-skip.

I mai 2023 var det en tragisk ulykke utenfor kysten i Malaysia, forårsaket av en eksplosjon ombord oljetankeren Pablo (skyggeflåte), da dekket ble revet opp og startet en brann. Det var en tragisk ulykke som kunne ha vært en mye større katastrofe, skrev Bloomberg.