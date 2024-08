Kjøper containerskip

Skipsreder Arne Blystad har ifølge TradeWinds inngått avtale om kjøp av to containerskip fra Saverys-familiens rederi CMB, Compagnie Maritime Belge, i Antwerpen.

Prisen på «Santa Marta Express» og «Puerto Limon Express» oppgis til 46 millioner dollar enbloc, tilsvarende 507 millioner kroner.

Hvert av skipene har kapasitet til å frakte 2.550 standard 20 fots containere.

Blystad skal nylig også ha kjøpt det noe mindre containerskipet «Hansa Wolfsburg» av tyske eiere for nærmere 14 millioner dollar, skriver shippingavisen.

Fra før av kontrollerer Oslo-baserte Blystad syv såkalte feeder-containerskip med plass til mellom 1.100 og 2.700 containere. VesselsValue vurderer verdien av denne flåten til 132 millioner dollar.

For vel to måneder siden anslo Finansavisen at Blystad var god for 11 milliarder kroner.

Hans hovedengasjement i shipping ligger i produkt- og kjemikalietankfart.