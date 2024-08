I februar inngikk John Fredriksen gjennom sitt private selskap Seatankers Management en avtale med Dalian-verftet i Kina om bygging av inntil åtte VLCC-ere; store råoljetankere på 307.000 dødvekttonn.

Det første skipet skal leveres om to år, i september 2026, ifølge verftet. Seks fartøyer var faste kontrakter, mens de to siste var opsjoner som Fredriksen kunne velge å benytte seg av. Det har han nå gjort, og hele serien på åtte skip er dermed faste ordrer.

Opsjonserklæringen kommer til tross for et betydelig fall i spotratene for store råoljetankere siden avtalen ble inngått.

I begynnelsen av februar oppnådde slike skip bygget etter 2015 - såkalt eco-tonnasje - ifølge Clarksons Securities vel 53.000 dollar dagen i spotmarkedet, mens inntjeningen nå svinger rundt 32.000 dollar. Eldre skip må nøye seg med rundt 24.000 dollar dagen.

I presentasjonen av sitt førstekvartalsregnskap oppga Frontline at nødvendighetsraten for at rederiets 41 VLCC-ere skal drives i kontantmessig balanse er 31.200 dollar pr. skip pr. dag.

Kjempeinvestering

Prisen pr. skip er tidligere oppgitt til cirka 120 millioner dollar, noe som betyr en totalinvestering på nær 10,4 milliarder kroner gitt dagens vekslingskurs. Prisen inkluderer renseutstyr i form av scrubbere.

Byggingen av VLCC-ene er delt mellom Dalian Shipbuilding og verftet CSSC Tianjin.

Medregnet opsjoner har Frontline- og Golden Ocean Group-storeier Fredriksen et samlet nybyggingsprogram på inntil 37 skip til en verdi av rundt 33 milliarder kroner.

Dette er kontrakter og opsjoner han har inngått i regi av sitt private system i Seatankers Management og kommer i tillegg til byggeprogrammet i de børsnoterte selskapene i Fredriksen-gruppen.

Ordrelisten inkluderer foruten de åtte VLCC-ene, ni pluss to suezmax-ere og tre LR2/aframax-tankere. I tillegg kommer opptil ti bulkcarriere, fire subseaskip pluss verdens største boligskip.

– Flerårig oppgang

I april ble det inngått en avtale som sikret Fredriksen og Seatankers styreplass i det børsnoterte tankrederiet International Seaways i New York, der han er største aksjonær.

Seatankers’ investeringsdirektør Jan Erik Klepsland sa da avtalen med International Seaways falt på plass at «vi tror industrien er midt i en flerårig opptur».

Det bekreftet Fredriksen i et intervju med Finansavisen i forbindelse med hans 80-årsdag i begynnelsen av mai.

«Dette kan være starten på en flerårig oppgangssyklus i tank», sa han med henvisning til forholdet mellom tilbud og etterspørsel i sektoren.

Fredriksen viste i intervjuet til at ordreboken i tankfarten fortsatt er historisk lav til tross for at det i løpet av våren ble bestilt noen flere nybygg, og sa at verden fortsatt trenger olje.

