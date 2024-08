Blandede signaler i Flex LNG-aksjen

Fra bunnen på 38,10 kroner den 19. mars 2020, og frem til 8. mars 2023, steg Flex LNG-aksjen 894 prosent til 378,80 kroner. Etter det har aksjen utviklet en fallende hovedtrend.

Ned 33,9 prosent

Bunnen kom 28. februar i år på 250,40 kroner. Da hadde aksjen falt bratt i en knapp måned, og var ned 33,9 prosent fra toppen i mars 2020. Etter en oppgang mot toppen i den fallende trenden, og en ny korreksjon ned til den tekniske støtten i området rundt 272 kroner, har aksjen stanget over 300,0-nivået et par ganger og dykket under 272,0-nivået.

FLEX LNG: Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående. Chart: Tradingview / Finansavisen

Mandag stanger aksjen mot den tekniske motstanden på 283,0-nivået for fjerde gang på de siste seks hadelsdagene. Brudd på den tekniske motstanden vil utløse kjøpssignal som kan åpne for videre oppgang mot 200 dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 291,0-nivået.

Brudd på 291,0-nivået på stigende omsetning kan åpne for videre oppgang mot neste tekniske motstand på 300,0-nivået. Neste tekniske motstand kommer på 308,0-nivået, og opp mot taket i den lange, fallende hovedtrenden.

Hva nå?

Ved eventuelle korreksjoner ned er det teknisk støtte på 281,0-nivået, og sterkere ned mot den tekniske støtten i området 274,60- til 272,0-nivået.

Hvis det er en rektangelformasjon under utvikling i hovedchartet, kan et brudd på 300,0-nivået åpne for videre oppgang mot 330 kroner. Brudd på 272,0-nivået kan åpne for fall mot 244 kroner.

Så lenge de positive undertonene fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående. Så lenge den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet fortsetter å legge en demper på utviklingen i stigningstakten kan imidlertid også nye støt opp bli forbigående.

For å åpne for videre oppgang i begge chartene må RSI bryte 50-nivået. Den fallende trendlinjen i RSI-chartet må trolig også brytes for åpne opp for et trendbrudd og oppgang mot gamle høyder.

