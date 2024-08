I månedsskiftet februar/mars ble det kjent at tankrederiet DHT hadde bestilt inntil åtte nye råoljetankere i VLCC-klassen på to verft i Sør-Korea.

Fire av skipene var faste ordrer og fire var opsjoner som det børsnoterte selskapet kunne velge å benytte seg av. Gjennomsnittsprisen ble oppgitt til 128,5 millioner dollar pr. skip.

Nå er det klart at DHT, som ledes av nordmannen Svein Moxnes Harfjeld, ikke har erklært opsjonene på å doble serien av nye, store råoljetankere i 300.000-dødvekttonnsklassen.

Av andrekvartalsrapporten fremgår det at opsjonene rederiet hadde nå er utløpt.

For kort tid siden ble det kjent at John Fredriksen hadde benyttet to opsjoner han hadde på å øke sitt nybyggingsprogram til åtte VLCC-ere. Skipene han har bestilt bygges i Kina.

Ratefall

Svakere oljeetterspørsel og lavere vekst enn ventet i Kina har ifølge DHT ført til synkende spotrater i stortankfarten. Mens rederiet i tremånedersperioden april–juni i fjor oppnådde en gjennomsnittlig spotinntjening på 64.800 dollar pr. skip pr. dag var spotraten på samme tid i år 52.700 dollar.

Til nå er 75 prosent av de tilgjengelige spot-dagene i tredje kvartal for DHTs VLCC-flåte på 24 skip sluttet til en snittrate på 42.100 dollar. Når lengre kontrakter inkluderes øker dekningsgraden til 81 prosent, mens snittraten synker til 40.700 dollar.

Hele nettoresultatet på 44,5 millioner dollar utbetales som utbytte til aksjonærene med 0,27 dollar pr. aksje. Etter første kvartal var utbyttet 0,29 dollar.



På børsen i New York sluttet DHT-aksjen mandag kveld norsk tid opp 1,92 prosent til 11,13 dollar. I mai ble aksjen på det meste omsatt for 12,71 dollar.

Mye av den operative virksomheten i rederiet drives fra Oslo.