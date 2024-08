Lobbygruppe presser mot shipping

I slutten av september møtes Marine Environment Protection Committee (MEPC), som er en komité under Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO). MEPC har ansvaret for blant annet å overvåke og utvikle tiltak for å beskytte det maritime miljøet mot forurensning fra skip.

Nettstedet Splash247 melder om at det strømmer inn forslag i forkant av møtet.

Vil ha ny karbonavgift

Hovedsakelig dreier det seg om drøftelser rundt en ny karbonavgift for shipping. Klimagassutslipp som CO2, referert til som GHG (Greenhouse Gases), er en del av IMOs strategi som lyder: «styrket felles ambisjon om å nå netto-null GHG-utslipp fra internasjonal skipsfart innen eller rundt, dvs. nær 2050, en forpliktelse om å sikre et opptak av alternativ null og nesten null GHG-drivstoff innen 2030,» hentet fra MEPC 80 fra 2023.

En lobbygruppe kalt International Chamber of Shipping (ICS) har presset for vedtak i årevis, og septembermøtet er intet unntak. Ifølge Splash247 vil ICS starte et «belønningsprogram for å incentivisere akselerert produksjon og bruk av null- eller nær-nullutslippsdrivstoff for sjøtransport».

Prismekanisme

ICS ønsker videre å innføre en prismekanisme for maritime GHG-utslipp i 2025 for global implementering i 2027, og hevder at dette er den eneste måten å nå målene til MEPC. Avgiften de foreslår innebærer å «belaste skip pr. tonn CO2-ekvivalent utslipp, kombinert med en «feebate»-mekanisme», ifølge Splash.

De antyder at belønningssatsen kan ligge rundt 100 dollar pr. tonn forhindret CO2-ekvivalent, mens avgiften kan tilsvare rundt 60 dollar pr. tonn konvensjonell tungolje som forbrukes av skip, ifølge Splash.

«Det er på tide at myndighetene biter i det sure eplet,» sa Guy Platten, generalsekretær i ICS.

En annen gruppe, kjent som SIDS eller 6PAC+, som består av nasjoner fra Stillehavet, foreslår en langt høyere avgift – 150 dollar pr. tonn for alle klimagassutslipp, kombinert med en forenklet global drivstoffstandard.