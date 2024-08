Höegh Autoliners leverte et nettoresultat på 174 millioner euro i andre kvartal og varsler et utbytte på 127 millioner dollar, opp fra 109 millioner dollar i første kvartal.

Inntjeningen og resultatet er på linje med samme tremånedersperiode i fjor, men en endring i utsatt skatt med 39,4 millioner dollar sender nettoresultatet for perioden opp i 173,6 millioner dollar. Det er vel 40 millioner dollar mer enn i andre kvartal i fjor.

Konsensusestimatet fra analytikerne som følger selskapet var et driftsresultat på 139 millioner dollar og et overskudd for tremånedersperioden april-juni på 133 millioner dollar. Analytikerne ventet driftsinntekter på 343 millioner dollar og et EBITDA-resultat på 172 millioner dollar .

På børsen sluttet bilskipsaksjen tirsdag på 119,80 kroner. Det verdsetter rederiet til 22,9 milliarder kroner.

Siden årsskiftet er aksjen opp 30 prosent. I midten av februar ble Höegh Autoliners handlet for opptil 136,50 kroner.

Stram tilbudsside

Adm. direktør Andreas Enger sier at Höegh Autoliners fortsatte å levere solide resultater med rater på høye nivåer etter kontraktsfornyelser med flere sentrale kunder. Han ser positivt på markedsutsiktene og venter ikke store endringer hverken i volumer eller resultater resten av året.

Tilbudssiden er stram til tross for at flere nye bilskip leveres fra verftene, og Höegh Autoliners venter heller ingen endringer i etterspørselen etter bilskipskapasitet til tross for den geopolitiske usikkerheten. Tredje kvartal tegner resultatmessig til å bli på linje med andre kvartal, ifølge Enger.

Et av de eldre skipene i Höegh Autoliners-flåten er solgt for 59 millioner dollar som et ledd i tonnasjefornyelsen. Rederiet får de neste årene levert en serie nybygg i «Aurora»-klassen.