Solid overskudd for Western Bulk

I 2023 endte tørrlastrederiet opp med et underskudd på 15,6 millioner dollar, etter et overskudd på 66 millioner dollar året før. I år er Western Bulk Chartering tilbake med et solid overskudd på bunnlinjen. Resultatet på bunnlinjen endte på 2,5 millioner dollar.

– Vi leverer et positivt resultat med 30 millioner kroner på bunnlinjen for første halvår, takket være solid innsats fra teamet. De er i verdensklasse, sier fungerende adm. direktør i Western Bulk Chartering, Ørjan Svanevik.



Tørrlastrederiet har ifølge Svanevik gjort betydelige investeringer for å styrke selskapets posisjon, blant annet ved å flytte en stor del av flåten fra Stillehavet til det typisk mer attraktive Atlanterhavet.

– Vi tror det vil gi god avkastning, selv om det påløpte kostnader på kort sikt. Vårt Panamax-team har også vist evne til å generere god vekst i dette nye satsingssegmentet.

Null utbytte

I 2022 betalte Western Bulk Chartering ut dividender hvert kvartal og totalt ble det betalt ut 49 millioner dollar til selskapets aksjonærer. I fjor ble det null utbytte, og tørrlastrederiet betaler heller ikke utbytte for årets to første kvartal.

Tidligere i sommer ansatte Western Bulk Chartering Torbjørn Gjervik som ny adm. direktør med virkning fra 1. september 2024. Gjervik har hatt flere lederstillinger i Western Bulks globale nettverk, inkludert en syvårsperiode i Singapore hvor han også fungerte som adm. direktør.

– Med en ny shipping-CEO på plass og en knallbra organisasjon som viser at de kan tjene penger, så ser vi positivt på fremtiden for Western Bulk, sier Ørjan Svanevik.