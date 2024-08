Saken oppdateres

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl.8.45

Kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet Odfjell SE hadde nok et rekordkvartal etter stadig nye rekorder gjennom de siste årene. I tillegg til at resultatene har tikket oppover har aksjekursen også gjort det. Odfjell SE har vært en av de beste aksjene på Oslo Børs de siste årene. Aksjen har på. tre år steget over 400 prosent.

Driftsresultatet (EBIT) ble 107 millioner dollar, mot 89 millioner dollar i første kvartal i år.



Time charter-inntjeningen (TCE) kom inn på 215 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 195 millioner dollar i første kvartal.

Resultatet etter skatt endte på hele 88,2 millioner dollar, opp fra 67,8 millioner dollar i første kvartal. Det tilsvarer en økning på 30 prosent.

Adm. direktør Harald Fotland hadde følgende å si om årets andre kvartal.

– I andre kvartal 2024 leverte Odfjell nok et rekordresultat, etter det sterke første kvartalet. Markedsbalansen fortsatte å være stram med vår robuste COA-portefølje og utmerkede operasjonelle resultater som underbygger våre solide økonomiske resultater. Vi forventer at tredje kvartal blir nok et sterkt kvartal, noe under årets andre kvartal, sier han