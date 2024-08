LNG-løft for Ocean Yield

Ocean Yield inngikk i sommer en avtale som gir det skipseiende selskapet en indirekte interesse på 34 prosent av aksjene i France LNG Shipping. Gjennomføringen av kjøpet er ventet å skje i løpet av høsten.

Medregnet nybygg vil France LNG Shipping i 2027 sitte med en flåte på 12 store LNG-tankskip som alle kommer til å være beskjeftiget på kontrakter av minimum 10 års varighet.

For Fornebu-baserte Ocean Yields vedkommende anslås transaksjonen å resultere i en økning av kontraktsreserven på EBITDA-basis på cirka 840 millioner dollar, nesten 8,9 milliarder kroner.

Tilsammen sender LNG-avtalen selskapets kontraktsportefølje opp i 4,7 milliarder dollar med en gjennomsnittlig løpetid på kontraktene på drøye 10 år.

– Diversifisering

Avtalen er strukturert slik at Ocean Yield kjøper seg inn i Geogas LNG, som er 50 prosent partner med japanske Nippon Yusen Kaisha - NYK - i France LNG Shipping.

– Vi er glade for å samarbeide med NYK, Geogas LNG og Access Capital Partners i en transaksjon som gir ytterligere diversifisering av vår flåte og charterreserve med lavt karbonavtrykk, sier adm. direktør Andreas Røde.

OCEAN YIELD-SJEF: Andreas Røde. Foto: Privat

Det amerikanske investeringsselskapet KKR la høsten 2021 inn et bud på det da Kjell Inge Røkke-kontrollerte Ocean Yield. Budet på 41 kroner pr. aksje priset selskapet til 7,2 milliarder kroner og resulterte - inkludert utbytte - i en gevinst på nærmere 6 milliarder kroner for Aker Capital.

Tirsdag opplyste Ocean Yield at det har engasjert meglerhusene Arctic Securities, Danske Bank, DNB Markets, Nordea og SEB til å arrangere investormøter for å markedsføre et nytt fem-årig usikret obligasjonslån selskapet ønsker å legge ut.

Nettoprovenyet skal ifølge meldingen benyttes til å refinansiere deler av den eksisterende gjelden og til videre vekst.