Det greske tankskipet Sounion ble først truffet av tre prosjektiler og mistet som følge av angrepet motorkraften og styringsevnen. Onsdag ettermiddag ble skipet truffet av et fjerde prosjektil, opplyser United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Etter dette ble det meldt at det har brutt ut en brann om bord.

Skipet har et mannskap på 25 – to russere og resten filippinere. Ingen skal ha blitt skadet i det første angrepet, som skjedde fra to småbåter med om lag 15 personer om bord

Skipet befinner seg om lag 142 kilometer utenfor havnebyen Hodeida, som er kontrollert av den jemenittiske houthimilitsen. Onsdag ettermiddag dukket det opp nok en liten båt i nærheten som skal ha opptrådt mistenkelig.

Militsen har siden november i fjor angrepet handelsskip utenfor Jemens kyst i solidaritet med palestinerne på Gazastripen. Angrepene har fått mange rederier til å seile rundt sørspissen av Afrika for å slippe Rødehavet og Suezkanalen.

(NTB)