Tørrlastrederiet Belships i Oslo fikk et resultat på 18,1 millioner dollar før skatt i andre kvartal, marginalt bedre enn i samme tremånedersperiode i fjor, da rederiet tjente 17,6 millioner dollar.

Resultatet er opprettholdt til tross for at betydelig inntektsfall, men inkluderer 6 millioner dollar i gevinst i forbindelse med salget av operatørvirksomheten Lighthouse i Bangkok. 2,9 millioner dollar av driftsresultatet kommer fra Norwegian Bulk, tidligere Lighthouse Navigation Management i Oslo, som nå eies med 67 prosent av Belships.

Leasing gir flåtevekst

Belships' flåte er i kraftig vekst med 12 nybygg i bestilling. Alle disse er ferdig finansiert med leasingavtaler og tilhørende kjøpsopsjoner som rederiet kan velge å benytte seg av.

– Skipstransaksjonene viser at vi skaper merverdier. Det er mye usikkerhet rundt omkring, men vi har dekket nesten halve flåten de neste fire kvartalene. Og vi har mere kontanter enn vi strengt tatt trenger, så utbytter forsetter vi med, sier adm. direktør Lars Christian Skarsgård til Finansavisen.

Break-even raten for å drive rederiets skip i kontantmessig balanse oppgis til 10.900 dollar dagen, mens Belships har kontrakter som sikrer en timecharterinntjening på 16.800 dollar pr. skip pr. dag for 83 prosent av flåten i tredje kvartal.

Nær 10 kr. i utbytte

– Markedet vårt er rimelig bra, og inntjeningen er god, så dette kvartalet er vi fornøyde med, sier Skarsgård.

– Norwegian Bulk fortsetter å tjene penger på operasjon av last og båt så det er også et godt bidrag med relativt lav risiko for oss, sier han.

Etter andre kvartal betaler Belships et utbytte på 0,55 kroner pr. aksje. I første kvartal var utbyttet 0,60 kroner. Akkumulert de tre siste årene er det betalt utbytter på rett under 10 kroner pr. aksje.

På børsen verdsettes Belships nå til knappe 5,3 milliarder kroner etter en kursoppgang på 13,4 prosent til 20,85 kroner siden årsskiftet.

Meglerhuset Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 30,70 kroner.