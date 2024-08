Salgsgevinster dro Avance Gas-resultatet i været

I andre kvartal endte overskuddet på 60,6 millioner dollar sammenlignet med 35,7 millioner dollar i samme periode i fjor. I første kvartal satt Avance Gas igjen med et overskudd på rekordhøye 146 millioner dollar på bunnlinjen. Resultatet i første kvartal ble dratt i været av en salgsgevinst på 84,9 millioner dollar slik at nettoresultatet justert for salgsgevinster endte på 61,6 millioner dollar. Også i andre kvartal bokfører Avance Gas betydelige salgsgevinster, denne gangen på 36 millioner dollar.

Rederiet har dermed kvittet seg med fire VLGC-er i løpet av årets to første kvartaler og de samlede salgsgevinstene er kommet opp i hele 120,9 millioner dollar.

VLGC-ene i Avance Gas-flåten seilte i gjennomsnitt inn 50.100 dollar dagen i andre kvartal, sammenlignet med 60.900 dollar dagen i første kvartal og 52.000 dollar dagen i andre kvartal i fjor.

Sommerknekk

Ratene fikk seg en knekk i sommeren da eksporten fra USA ble rammet av ødeleggelser etter orkanen Beryl. Volumene i Midtøsten var også noe ned på grunn av sesongmessig høyere forbruk av LPG lokalt. I tillegg har kapasiteten for VLGC-er gjennom Panamakanalen tatt seg opp. I august har imidlertid markedet strammet seg til igjen og ratene er nå oppe i 48.000 dollar dagen etter at de var nede i rundt 25.000 dollar dagen for en drøy måned siden.

Børsnedtur etter skipssalg

15. august ble det kjent at BW LPG og Andreas Sohmen-Pao kjøper 12 skip fra Avance Gas hvor John Fredriksen er desidert største eier med 76,7 prosent av aksjene. Kjøpesummen var på 1.050 millioner dollar. Transaksjonen finansieres gjennom utstedelse av 19,3 millioner nye BW LPG-aksjer til Avance Gas, et kontantvederlag på 585,4 millioner dollar og overføring av gjenværende gjeld på 132 millioner dollar knyttet til to salgs- og tilbakeleasingsfartøy.

Salget ble møtt med ovasjoner i markedet, men aksjen har likevel fått kraftig juling på børsen de seneste ukene. Siden den 15. august er den ned med rundt 28 prosent.