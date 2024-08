I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Sebastian Grindheim at BW Offshore har brukt majoriteten av generert kontantstrøm de siste fire årene til å redusere sin netto gjeld fra omtrent 1 milliard dollar ved utgangen av 2019 til en forventet netto kontantposisjon i de kommende kvartalene.

Fremover forventes det at en mindre aggressiv nedbetaling av gjeld vil frigjøre mer kontantstrøm til aksjonærene, med en forventet årlig utbytte på 0,24 dollar pr. aksje, opp fra 0,14 dollar i fjor. Grindheim verdsetter BWO sine faste kontrakter til cirka 26 kroner pr. aksje, som utgjør omtrent 86 prosent av dagens aksjekurs.

I tillegg anslår han en verdi på 14 kroner pr. aksje fra risikojusterte opsjoner, noe som gir et kursmål på 40 kroner, nedjustert fra tidligere 48 kroner grunnet høyere risikovurdering av opsjonsperioder og et salg av BW Energy-aksjer til lavere pris enn forventet. Grindheim gjentar kjøpsanbefalingen.

Analysefakta Aksje: BW Offshore Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kursmål:

Grindheim fremhever forlengelser av kontraktene for Catcher og Pioneer FPSOene, som begge utløper innen ett år, som viktige katalysatorer for aksjen. Han forventer at begge enhetene vil operere til 2028, noe som på en ujustert basis kan legge til 8 kroner pr. aksje for Catcher og 7 kroner pr. aksje for Pioneer.

Forventningene for andre kvartal er i tråd med konsensus, med estimert omsetning på 136 millioner dollar og driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 73 millioner dollar.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.