Cool Company leverte i andre kvartal et driftsresultat på 41,4 millioner dollar, ned fra 45,5 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsinntektene falt fra 90,3 til 83,4 millioner dollar.

TOPPSJEF: Richard Tyrrell i Cool Company. Foto: Cool Company

De lavere inntektene skyldes i hovedsak en langvarig tørrdokk og lavere rater på selskapets eneste skip som er på variabel charter. I tillegg kom lavere avgifter fra «vessel management» i takt med at kontrakter utløp – delvis motvirket av to skip som ble rullert over på høyere rater.

Den gjennomsnittlige TCE-inntjeningen i kvartalet kom inn på 78.400 dollar pr. dag, opp fra 77.200 dollar pr. dag i kvartalet før etter at to skip bidro gjennom hele kvartalet på høyere rater.

Resultatet før skatt gikk tilbake fra 44,7 til 26,6 millioner dollar, og styret utbetaler igjen et utbytte på 41 cent pr. aksje for kvartalet.

Nye prosjekter på vei

Men om inntjeningen falt, ser LNG-rederiet lyst på fremtiden.

«I motsetning til volatiliteten og usikkerheten på kort sikt, mener vi at de langsiktige utsiktene for sektoren fortsatt er sterkt støttet av tilførselen av nye LNG-prosjekter der endelig investeringsbeslutning er tatt – prosjekter som vil øke den totale mengden LNG på vannet med over 50 prosent de kommende årene», går det frem av rapporten.

«Med et fokus på både energisikkerhet og et vintermarked som kan absorbere enda mer tonnasje utover den underliggende transportetterspørselen, anser vi utsiktene som fortsatt svært gunstige for uavhengige eiere av moderne høykvalitetsfartøy i mange år fremover», heter det videre.