For en uke siden presenterte Klaveness Combination Carriers (KCC) sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på nesten tre prosent. I andre kvartal hadde rederiet totale inntekter på 73,4 millioner dollar, opp fra 64,1 millioner dollar i samme periode året før. Resultat før skatt endte på 25,1 millioner dollar, mot 16,4 millioner dollar for et år siden.

«Med robuste markedsforhold og eksepsjonelle t/c-inntekter fra cabu-skipene leverte KCC sterke resultater i andre kvartal 2024, som kulminerte i de beste halvårsresultatene i vår historie», uttalte Engebret Dahm, adm. direktør i Klaveness Combination Carriers, i forbindelse med selskapets kvartalspresentasjon.

Solide resultater

I en ny analyse fra Clarksons skriver analytiker Frode Mørkedal at Klaveness Combination Carriers rapporterte solide resultater for andre kvartal, med rekordhøye inntekter for Cabu-flåten. Samtidig understreker han at Cleanbu-inntektene falt på kvartalsbasis, noe som reflekterer et svakere spotmarked for produkttankere.

I andre kvartal hadde rederiet Cabu TCE-inntekter på 37.650 dollar pr. dag, opp fra 34.800 dollar pr. dag i første kvartal, mens Cleanbu TCE-inntektene endte på 39.100 dollar pr. dag, ned fra 46.600 dollar pr. dag i forrige kvartal.

«Guiding for tredje kvartal peker på en nedgang fra andre kvartal, selv om utsettelsen av to tørrdokkinger til 2025 bidrar til høyere inntjening i absolutte tall for andre halvår» skriver analytikeren i analysen.

Senker kursmålet

Mørkedal forventer en sterk avslutning på 2024, og opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen samtidig som han nedjusterer kursmålet fra 130 til 125 kroner.

«KCC fortsetter å handles til en premie i forhold til sine konkurrenter innen tørrbulk- og produkttankermarkedene, noe som anses berettiget gitt selskapets lavere risikoprofil», understreker Mørkedal.

Torsdag omsettes Klaveness Combination Carriers for 91,90 kroner, opp 1,9 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige over 35 prosent.