Frontline-aksjen har falt 15 prosent siden toppen i mai, inkludert utbytter. Selskapet selv skylder på svakere spotrater og økte oljevolumer fra sanksjonerte russiske skip, men analytikerne i Clarksons, med analytiker Frode Mørkedal i spissen, tror grunnen er lavere raffinerikjøring i Kina som følge av lav etterspørsel.

Meglerhuset mener likevel at kursfallet tilbyr en svært god kjøpsmulighet på grunn av det de mener er medvind fra lav flåtevekst og økt produksjon fra land som Brasil, Canada, Guyana og Norge. Samtidig varslet oljekartellet Opec at det planlegger å øke produksjonen fra oktober.

Clarksons mener økt oljeproduksjon kan gi spotrater for store tankbåter i VLCC-segmentet på mellom 60–80.000 dollar dagen. Minimal flåtevekst og økte fraktdistanser kan gi enda høyere rater i 2025, mener de. Dersom Opec holder seg til planen med gradvis nedtrapping av produksjonskutt, vil det også påvirke tankmarkedet.

Opec vil gi oljeflyt

Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities mener i likhet med Mørkedal at tiden er inne for å kjøpe Frontline-aksjer. Selv om tallene for andre kvartal ble lavere enn ventet, peker han på at fraktvolumene av olje vil stige frem til fjerde kvartal, og trekker frem at VLCC-ratene typisk tripler seg i perioden.

«Frontline, med en utbytteyield på 8 prosent i lavsesong og et forhold mellom aksjekurs og verdijustert egenkapital på 1,16 fremstår attraktivt. Vi mener at tiden er inne, sett i lys av markedets reaksjon til fredagens Opec-nyheter», skriver han i en oppdatering.

Analytikeren viser til historisk utvikling, der tankfrakten i snitt har økt med 8 prosent i perioden mellom 2017 og 2023, ekskludert pandemiåret 2020. Om en tilsvarende utvikling skulle skjedd i år, vil man være tilbake til samme nivåer som i første kvartal 2023, som er forrige gang VLCC-ratene lå på over 100.000 dollar dagen.

«Samtidig som svakere raffinerimarginer har skapt nervøsitet, fortsetter underliggende oljeetterspørsel å vokse. Ryktene fra Opec+ på fredag rundt hvordan produksjonskuttene vil rulles tilbake førte til umiddelbare kurshopp for tankrederiene, noe som viser hvordan ting ligger til rette», skriver Haavaldsen.

GOD RISK/REWARD: Analysesjef Eirik Haavaldsen trekker frem god risk/reward i Frontline nå. Foto: Eivind Yggeseth

Analytikerbom

John Fredriksens Frontline bommet på analytikerforventningene da det la frem tall for andre kvartal fredag, og aksjen falt først i morgentimene før utviklingen snudde til en oppgang på i underkant av 6 prosent.

Haavaldsen pekte på fortsatt mye ballasting samt at Frontline fikk lite ut av de økte ratene man så mot slutten av kvartalet.

Resultatet ble 43,2 millioner dollar svakere enn på samme tid i fjor, som var Frontlines beste andre kvartal siden 2008. EBITDA endte på 309 millioner dollar, som var rundt 10 millioner dollar svakere enn ventet.

I tillegg ble det besluttet et utbytte på 0,62 dollar pr. aksje for andre kvartal – identisk med det som ble delt ut til aksjonærene for første kvartal.

Så langt i år ligger snittinntjeningen for moderne VLCC-er med scrubbere på rundt 48.000 dollar dagen. Markedet har imidlertid vært betydelig svakere i sommer, mye på grunn av overraskende lav oljeimport fra Kina samt oljeproduksjonskutt fra Opec.