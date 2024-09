I mars cashet John Fredriksens daværende tørrlastsjef Lars-Christian Svensen inn nær 27 millioner kroner på salg av 200.000 aksjer i det børsnoterte tørrlastrederiet Golden Ocean Group.

Mesteparten av dette var ren gevinst, ettersom han umiddelbart før salget hadde erklært opsjoner på 200.000 aksjer. Prisen på disse var i underkant av 3 millioner kroner.

Vel to måneder senere kom meldingen om at Svensen trakk seg fra stillingen som adm. direktør i driftsselskapet Golden Ocean Management fordi han «ønsket å søke nye muligheter». Han skulle ifølge en børsmelding være tilgjengelig for Fredriksen-selskapet frem til 1. september.

11. juni ble det kjent at Svensen var ansatt hos Fredriksens tidligere nære medarbeider Tor Olav Trøim. Der begynte han mandag denne uken som kommersiell direktør i selskapet 2020 Bulkers Management og i tørrlastrederiet Himalaya Shipping. Neste år rykker han opp og overtar som adm. direktør etter Herman Billung.

To opsjonspakker

Også i sin nye jobb får Svensen aksjeopsjoner. Ifølge en børsmelding mandag har styret i Himalaya Shipping besluttet å tilgodese ham med 65.000 aksjeopsjoner til kurs 10 dollar, tilsvarende 106 kroner.

Mandag formiddag ble aksjen handlet for 79 kroner, mens gjennomsnittet av analytikernes kursmål er 106,50 kroner.

Aksjeopsjonene vil opptjenes over en periode på tre år og utløper fem år etter tildelingsdatoen.

I 2020 Bulkers får Svensen 30.000 aksjeopsjoner til kurs 16,70 dollar pr. stykk; 177 kroner. Kursen mandag formiddag var 135 kroner, mens snittet av analytikernes kursmål er 174,78 kroner,

Utøvelseskursen i 2020 Bulkers vil bli redusert med utbytter og kontantutdelinger som overføres til eierne. Aksjeopsjonene skal opptjenes likt over en treårsperiode, som starter ett år fra tildelingsdatoen og utløper om fem år.