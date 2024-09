Fredag i forrige uke var Höegh Autoliners ute med en markedsoppdatering, noe som ble godt mottatt i markedet. I løpet av børsdagen steg aksjen nesten fem prosent til 118,20 kroner.

Höegh Autoliners fraktet 1,2 millioner kubikkmeter (cbm) last på pro rata-basis i august, og kunne vise til en gjennomsnittlig bruttorate på 103,60 dollar pr. cbm mens den gjennomsnittlige nettoraten var på 88,90 dollar pr. cbm.

«August ble nok en måned med rekordhøye fraktrater grunnet den pågående reprisingen av last og vårt fokus på å optimalisere handelsnettverket og lastemiksen», uttalte Höegh Autoliners-sjef Andreas Enger i forbindelse med oppdateringen.

Analysefakta Aksje: Höegh Autoliners

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 165 (159)

I en ny analyse fra Arctic Securities beskriver analytiker Kristoffer Barth Skeie markedsoppdateringen som solid. Han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, og hever kursmålet fra 159 til 165 kroner.

Analytikeren oppjusterer estimatene for tredje kvartal, og forventer nå et EBITDA-resultat på 201,4 millioner dollar, noe som er ti prosent over konsensus. Når det gjelder utbyttebetaling estimerer Skeie at rederiet deler ut 1,17 dollar pr. aksje, fem prosent over konsensus.

Höegh Autoliners forventer at kontraktsdekningen vil nå 80 prosent innen utgangen av 2024.

«Våre estimater for 2025 tar utgangspunkt i at volumene som skal fornyes har en rate på 70 dollar/cbm (57 dollar/cbm i 2026), noe som antyder at vi tar høyde for en viss nedside. I et slikt scenario ser vi fortsatt en P/E på 3,1 for neste år», skriver Arctic Securities i sin oppdatering.

Ifølge analytikeren er det en viss bekymring i markedet for at inntjeningen skal ha nådd en topp, noe som forklarer hvorfor aksjen handles til en løpende P/E på rundt 3. Skeie forventer en attraktiv yield i årets andre halvdel, og konkluderer med at aksjen er verdt å eie fremover.

Tirsdag omsettes Höegh Autoliners-aksjen for 120,00 kroner, opp 0,8 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige ytterligere 37 prosent.