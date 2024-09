Sjøforsikringsselskapet Gard i Arendal oppnådde et forsikringsresultat på 33 millioner dolllar og et investeringsresultat på 47 millioner dollar i første halvår. Det viser halvårsrapporten som ble fremlagt mandag.

Den bokførte egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av juni 1.529 millioner dollar, tilsvarende 16,2 milliarder kroner etter mandagens vekslingskurs.

For kort tid siden varslet Gard oppkjøp av av danske Codans marin- og energiportefølje. Gard planlegger i den forbindelsen å åpne kontor i Danmark – det fjortende av Gards avdelinger globalt.

– Dette er veldig solide resultater og viser at vi har medlemmer og kunder som opererer med høy kvalitet. Og at vi fortsetter å levere sterke resultater gjør oss enda bedre rustet for veien videre, sier Gards adm. direktør Rolf Thore Roppestad om tallene.

– Grundige risikovurderinger

– Det marine forsikringsmarkedet vil alltid være volatilt, men Gards resultater har vært relativt stabile over tid, noe som reflekterer at vi har en diversifisert portefølje og er grundige i våre risikovurderinger.

– Det viktigste vi gjør er å være tett på medlemmene og kundene våre og at vi fullt ut forstår deres utfordringer og behov, sier Roppestad.

Gard er et globalt ledende sjøforsikringsselskap med 13 kontorer globalt og rundt 700 ansatte. Det leverer ansvarsforsikinger, marin- og energiforsikringer til en rekke aktører innenfor den maritime næringen.

Selskapet eies av medlemmene; det vil si rederiene.