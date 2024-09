Titanic-verft settes under administrasjon

Skipsverftet Harland & Wolff går inn under administrasjon denne uken. Selskapet kommenterte tidligere på dagen at det er insolvent, og at det vil utnevne administratorer fra Teneo i løpet av uken.

Administrasjon er en form for konkursbeskyttelse der en uavhengig tredjepart, altså en administrator, blir utnevnt for å forsøke å redde selskapet, restrukturere dets gjeld, eller forvalte selskapets eiendeler med hensikt å tilbakebetale kreditorene.

Oppsigelser vil ifølge selskapet bli uunngåelig, men det håper at selskapene som driver de forskjellige verftene vil bli kjøpt opp. I juli ble det kjent at om lag 1.600 ansatte jobber i Harland & Wolff på tvers av virksomhetene i konsernet.

Alle aksjonærer i Harland & Wolff vil sannsynligvis miste pengene sine, ifølge selskapet. Imidlertid har så mange som 20 selskaper uttrykt interesse for å kjøpe deler av virksomheten i en salgsprosess gjennomført av investeringsbanken Rothschild, ifølge The Guardian.

Sky News rapporterte på sin side på lørdag at forsvarsentreprenøren Babcock vurderer et bud.

Ville oppgradere verft

The Guardian skriver videre at administrasjonen skaper vanskeligheter for den britiske regjeringen, som har lovet å bygge tre krigsskip ved Belfast-verftet for å spre arbeid utover de to dominerende verftene, BAE Systems og Babcock International.

Harland & Wolff har i flere måneder vært i anstrengte forhandlinger for å finne finansiering til oppgraderinger av skipsverftene, der selskapet planla å utføre arbeidet på solid support-skip, krigsskip som transporterer forsyninger som ammunisjon og mat til hangarskip.

En av Harland & Wolffs eksisterende investorer, det amerikanske private equity-kredittforetaket Riverstone Credit Management, injiserte ifølge The Guardian mer penger for å holde selskapet gående i noen uker til, men administrasjonen ble sett på som stadig mer sannsynlig på grunn av gjelden og hyppig minkende kontantreserver.