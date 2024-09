Euronav bytter navn

Det belgiske tankrederiet Euronav får fra den 1. oktober nytt navn, melder selskapet. Navnebyttet er i tråd med det som ble vedtatt på selskapets ekstraordinære generalforsamling i sommer.

Det nye navnet er CMB. TECH.

Euronav annonserte i første kvartal i år at det hadde kjøpt 100 prosent av CMB.TECH fra CMB for 1.150 milliarder dollar. Kjøpet ble gjort opp i kontanter.

I årets andre kvartal hadde Saverys-familien og deres selskap CMB. Euronavs kjøp av Saverys-familiens grønne skippingselskap, CMB.TECH, gjorde at Euronav ikke lenger bare var et rendyrket tankrederi.

Selskapet skriver i meldingen at navnebyttet skal reflektere selskapets nye strategi, hvor det fokuserer på flåtediversifisering og avkarbonisering.

CMB.TECH eier over 160 sjøfartøy, blant annet inkludert oljetankere, tørrbulkskip, kontainerskip og kjemikalietankere.

Euronav-navnet vil fortsatt være selskapets navn for virksomhet innen oljetank og offshore.

For et knapt år siden ble det klart at den langvarige striden mellom John Fredriksen og Saverys-familien om kontrollen med rederiet var løst.

Saverys' selskap Compagnie Maritime Belge (CMB) skulle kjøpe Fredriksens og Frontlines aksjer i Euronav, mens Frontline fikk overta 24 store råoljetankere for 2,35 milliarder dollar; 25,4 milliarder kroner basert på torsdagens vekslingskurs.