Tirsdag morgen flagget den italienske skipsrederen Emanuele Grimaldi over 10 prosent eierskap i Höegh Autolioners, og ble med det nest største aksjonær i det børsnoterte Oslo-rederiet etter familieselskapet Leif Höegh & Co AS.

Overfor shippingavisen TradeWinds gjør Grimaldi det klart at hans beslutning om å doble eierandelen i Höegh Autoliners reflekterer hans tro på at rederiet er «enormt undervurdert». Samtidig avviser han at det er aktuelt å fremsette noe oppkjøpstilbud.

– Selskapet har 700 millioner dollar i kontantstrøm og resultat, samtidig som det bare verdsettes til 2,2 milliarder dollar. For meg er det et mysterium hvorfor verdsettelsen er så lav, sier han til avisen.



– En veldig god investering

Grimaldi roser Höeghs satsing på nye, miljøvennlige bilskip, strategien med inngåelse av langsiktige fraktkontrakter og jobben som ledelsen med adm. direktør Andreas Enger i spissen gjør.

Samtidig beskriver han hovedaksjonæren, Høegh-familien, som «veldig seriøs og dyktig» og sier seg godt fornøyd med utbyttene rederiet betaler.

– Så egentlig kjøper jeg Höegh-aksjene fordi jeg mener de en veldig god investering, sier Grimaldi.



Han sier at han ikke er representert i styret eller har noen innflytelse på driften:

– Jeg leser bare resultatet akkurat som alle andre. Vi ser ikke på noen overtagelse av Höegh Autoliners - men jeg er aksjonær og tror selskapet sannsynligvis er en av de beste investeringene du kan gjøre i dag, sier Grimaldi.

Merverdier

Onsdag sluttet Höegh Autoliners-aksjen på 139,60 kroner, som gir en børsverdi på 26,6 milliarder kroner.