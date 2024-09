Formuen til Harald Moræus-Hanssen har gått i været de seneste årene etter godt timede investeringer i energi og spesielt shipping.

«Petrolhead» kom inn i MPC Container Ships tilbake i april, og traff omtrent perfekt på bunnen. Dette har på rekordtid gitt monsteravkastning i containerrederiet. I løpet av den første måneden satt investoren allerede med 65 prosent gevinst.

Selger etter kurshopp

Nå har investoren begynt å realisere deler av gevinsten. Ifølge Finansavisens bjellesautjeneste har han solgt 400.000 aksjer til kurser på rundt 22 kroner, tilsvarende 9,1 millioner kroner.

I slutten av april kjøpte investoren hele 1,5 millioner aksjer til en gjennomsnittlig kurs på rundt 13 kroner. Han fulgte opp med ytterligere et kjøp i mai, da han sikret seg 250.000 aksjer.

Etter nedsalget sitter han igjen med 1,35 millioner aksjer, eller vel rundt 30 millioner kroner.

Dette er riktignok «lommerusk» for investoren som Kapital nå estimerte formuen til 4 milliarder kroner.

– Ikke priset inn

Containerrederiet fikk skikkelig vind i seilene under pandemien. I 2022 stod kursen i over 30 kroner pr. aksje. Så begynte både ratene og fraktaktiviteten å falle. De seneste to årene har pilen pekt nedover, og fallet i ratene så ikke ut til å stoppe.

Ved inngangen til 2024 forventet de fleste analytikere at økt tilbud av skip ville presse ratene nedover i containerskipmarkedet. Etterspørselen har imidlertid vært mye sterkere enn forventet på grunn av situasjonen i Rødehavet og omdirigeringen av skip rundt Kapp det gode håp.

I mars i år ble aksjen omsatt for under 12 kroner, en nedgang på over 60 prosent siden toppen i 2022. Siden da har det kun gått en vei.

– Jeg har investert mer i containershipping selv om situasjonen i Rødehavet kan være kortsiktig. Det er uansett ikke priset inn, og kan vare lenge samtidig som ordrebøkene har falt, sa Moræus-Hanssen til Finansavisen i sommer.