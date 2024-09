Bank of America om shippingrater og havnestreik

– Vi ser økende risiko for streik ved havnene på USAs østkyst som potensielt kan vare i dager eller uker – selv om en langvarig streik fortsatt er usannsynlig, skriver et Bank of America-team ledet av Nathan Gee.

Ifølge notatet har containerrederier og havnene ved østkysten kunngjort beredskapsplaner de siste dagene.

– Havnearbeidere og eierne på østkysten er langt fra enige om lønn og automatisering, skriver Gee.

Container

Bank of America mener varigheten av den potensielle streiken er avgjørende for hva som skjer med shippingrater.

For containermarkedet mener banken at én uke med streik sannsynligvis vil ha begrenset effekt på ratene, ettersom mindre enn to prosent av den globale flåten vil bli påvirket, og det er derfor nok kapasitet til å absorbere forstyrrelsene uten store prisøkninger.

Skulle streiken vare i tre uker, vil det trolig «føre til en kraftig økning i spotprisene,» ifølge Bank of America. Analytikerne i banken estimerer at over fem prosent av den globale containerskipskapasiteten vil etter tre uker bli «overbelastet», noe som kan resultere i forsinkelser, skip som står stille, eller omdirigering til andre havner.

– Virkningen vil sannsynligvis være begrenset til det transpacifiske markedet, legger Gee til.

Bilfrakt

– Bilfraktskip vil bli påvirket av streiken, siden rundt 55 prosent av USAs bilhandel går gjennom disse havnene, skriver Bank of America.

Innvirkningen i markedet vil være blandet, ifølge Gee. Det vil forekomme forstyrrelser i volumet av biler samt økte kostnader knyttet til «overbelastning», men «det er ikke sikkert at kundene vil godta å betale ekstra gebyrer for å dekke de økte kostnadene,» ifølge Bank of America.