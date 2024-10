Det børsnoterte containerskipsrederiet engasjerte meglerhusene Arctic, Pareto, Clarksons og Fearnley som ansvarlige for å tilrettelegge et femårig obligasjonslån på 100 millioner dollar. Responsen var imidlertid så god at man oppjusterte lånebeløpet til 125 millioner dollar, tilsvarende 1.324 millioner kroner.

Ifølge en børsmelding fra selskapet var det stor interesse for å delta fra flere institusjonelle investorer. Det resulterte i en betydelig overtegning og regulering av lånebeløpet. Renten er fastsatt til 7,375 prosent årlig.

Nettoprovenyet fra obligasjonsutstedelsen skal benyttes til generelle selskapsformål inkludert refinansiering av eksisterende gjeld og investeringer i skip.

Kjøper fire skip

MPC Container Ships har nettopp inngått en avtale om å overta fire såkalte feederskip for totalt 180 millioner dollar. Etter hva Finansavisen erfarer gjelder flåteutvidelsen de ti år gamle søsterskipene «Barcelona Express», «Livorno Express», «Genoa Express» og «Detroit Express».

VesselsValue verdsetter fartøyene til 183,1 millioner dollar. Skipene, som har en lastekapasitet på 3.800 standard 20 fots containere, er oppført som eiermessig kontrollert av det norske selskapet Ocean Yield.

Ocean Yield kjøpte skipene av det belgiske rederiet Compagnie Maritime Belge (CMB) i 2018 og leide dem samtidig tilbake til selgeren for en periode på 12 år i en «sale- and leaseback»-transaksjon.

Er utleid

Trolig har CMB benyttet seg av en opsjon til å kjøpe skipene tilbake og videreselger dem nå til det børsnoterte containerskipsrederiet. MPC Container Ships har sikret beskjeftigelsen ved inngåelse av treårsavtaler med en stor containerlinjeoperatør.

Planen er at obligasjonslånet skal noteres på Oslo Børs.

I tidlig handel torsdag var MPCC-aksjen opp 3,77 prosent til 24,23 kroner. Det gir rederiet en markedsverdi på 10,75 milliarder kroner.