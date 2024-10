6. september var Höegh Autoliners ute med en markedsoppdatering, noe som løftet aksjen nesten 5 prosent til 118,20 kroner.

I dagene som fulgte fortsatt aksjen å stige, og den har nå gitt en totalavkastning på nærmere 150 prosent i løpet av det seneste året.

Nedgraderer aksjen

SEB-analytiker Jon Nikolai Skåland nedjusterer nå anbefalingen fra kjøp til hold, da han ser begrenset oppside på dagens nivåer. Samtidig velger han å kutte kursmålet fra 160 til 150 kroner.

Selv om kontantstrømmen på kort sikt beskrives som attraktiv, med et anslått utbytte på 76 kroner pr. aksje fra andre halvår 2024 til 2026, mener han verdsettelsen er i det høyeste laget. Etter de siste måneders utvikling i aksjekursen, handles nå Höegh Autoliners til 4,5–5,3 ganger Skålands estimat for resultat pr. aksje for 2024 til 2026.

Analysefakta Aksje: Höegh Autoliners

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Hold (Kjøp)

Kursmål: 150 (160)

«Selv om vi tror markedet gradvis vil svekkes, bør Höeghs inntjening holde seg godt. Nedgangen skyldes hovedsakelig ny kapasitet snarere enn svekket etterspørsel. Med en kontraktsdekning på 75–80 prosent, og solide volumforpliktelser, ser vi begrenset motpartsrisiko», skriver SEB i analysen.

Oppdaterte markedet i september

Höegh Autoliners fraktet 1,2 millioner kubikkmeter (cbm) last på pro rata-basis i august, og kunne vise til en gjennomsnittlig bruttorate på 103,60 dollar pr. cbm, mens den gjennomsnittlige nettoraten var på 88,90 dollar pr. cbm.

«August ble nok en måned med rekordhøye fraktrater grunnet den pågående reprisingen av last og vårt fokus på å optimalisere handelsnettverket og lastemiksen», uttalte Höegh Autoliners-sjef Andreas Enger i forbindelse med oppdateringen.

Mandag omsettes Höegh Autoliners 136,60 kroner, ned 2,6 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige 10 prosent.