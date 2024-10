Havnestreiken i USA er offisielt i gang, da kontrakten mellom International Longshoremen's Association (ILA) og US Maritime Alliance (USMX) utløp tirsdag kl. 06:00 norsk tid.

USMX tilbød mandag en lønnsøkning på nesten 50 prosent og andre goder, men dette var tilsynelatende ikke godt nok.

Ifølge Ryan Petersen, adm. direktør og gründer av logistikkselskapet Flexport, ønsker fagforeningen: «77 prosent lønnsøkning, bedre helsetjenester, en royalty for håndtering av hver enkelt container, og ingen automatisering eller semiautomatisering.»

– De bryr seg ikke

Tre dusin havner er berørt av streiken, fra Maine til Texas. Totalt håndterer disse havnene en fjerdedel av USAs internasjonale handel, verdt 3.000 milliarder dollar, ifølge en analyse fra The Conference Board, skriver Financial Times. Videre i analysen heter det: «[streiken vil] lamme USAs handel.»

«Vi er forberedt på å kjempe så lenge det er nødvendig, å streike så lenge det tar,» sa ILA-president Harold Daggett til Financial Times og oppfordret USMX til å «imøtekomme kravene våre for å få slutt på streiken.»

«De bryr seg ikke om oss,» sa Daggett. «De ville elsket å se automatisering opp og ned hele østkysten og Gulfkysten.»

51,6 milliarder dagen

JPMorgan mener streiken vil koste 3,8—4,5 milliarder dollar pr. dag, men forventer at den kun vil vare i en uke, ifølge Bloomberg. Banken påpeker at markedet forventet streiken i et separat notat.

Goldman Sachs og analytiker Jordan Alliger anslår 4,9 milliarder dollar (51.6 milliarder kroner) pr. dag. Videre skriver han at streiken «kan påvirke 61 prosent av den totale sjøhandelen i USA og 25 prosent av den totale handelen i USA i oktober.»

«En forstyrrelse på en uke eller to vil skape noen etterslep, men de bredere konsekvensene vil være minimale utenom noen få områder som er sterkt avhengige av havnene, inkludert Savannah, Georgia,» sa Moody's Analytics-økonom Adam Kamins til FT.