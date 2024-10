I en analyse fra Nordea skriver analytiker Erik Hovi at Himalaya Shipping har en av de mest fremtidsrettede tørrbulkflåtene med LNG-klare fremdriftssystemer, etter at selskapet mottok sitt 12. skip i juni.

Analytikeren fremhever Himalaya Shipping som en attraktiv investering på grunn av flåtens moderne teknologi og det gunstige risiko/avkastningsforholdet i tørrbulkmarkedet.

Analysefakta Aksje: Himalaya Shipping Meglerhus: Nordea Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 120 (120)

Risikoen knyttet til svingninger i fraktratene og balansen mellom tilbud og etterspørsel i shippingsegmentene er sentrale bekymringer i analysen.

Hovi venter at Himalaya Shipping vil fortsette å betale månedlige utbytter, samtidig som at selskapet reduserer sin gjeld. Selv om LNG-drivstoffprisene har gått ned, mener analytikeren at inntjeningspotensialet fra dual-fuel-kapasitet er begrenset på kort sikt.

Likevel mener han at Himalaya Shipping er vanskelig å overse, med LNG-muligheter, en moderne flåte, NAV-rabatt og positiv markedsutsikt. Nordea gjentar sin kjøpsanbefaling og opprettholder kursmålet på 120 kroner. Aksjen ble omsatt for 90,50 kroner før børsåpning tirsdag.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.